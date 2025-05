Dembélé : Son remplaçant est annoncé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Touché aux ischio-jambiers la semaine dernière lors du match aller, Ousmane Dembélé devrait être présent mercredi pour la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Si jamais l’international français ne pouvait pas tenir sa place, Samir Nasri ne voit pas Luis Enrique titulariser Gonçalo Ramos et opte plutôt pour Khvicha Kvaratskhelia en faux numéro 9.

C’est la grande question avant la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal : Ousmane Dembélé sera-t-il aligné dès le coup d’envoi par Luis Enrique ? En conférence de presse, l'entraîneur du PSG a assuré qu’il était à sa disposition, mais il faudra certainement attendre mercredi matin avant de savoir si l’international français, touché aux ischio-jambiers la semaine dernière, pourra tenir sa place.

« Je mettrais quand même Kvara un peu plus dans l’axe »

Mais que faire si jamais Ousmane Dembélé ne peut pas démarrer la rencontre ? « On met Kvara, Barcola et Doué devant avec une permutation constante. Je mettrais quand même Kvara un peu plus dans l’axe, en point de fixation. Je le trouve un peu plus costaud, il peut plus résister aux duels. Barcola est plus un avaleur d’espace, Doué est plus un joueur de ballon avec le ballon dans les pieds plutôt que dans les courses », a répondu Samir Nasri, dans un entretien accordé au Parisien.

« Je vois davantage cette configuration que celle d’un Gonçalo Ramos »

Le consultant de Canal+ ne voit pas Luis Enrique aligner Gonçalo Ramos en cas d’absence d’Ousmane Dembélé : « Je vois davantage cette configuration que celle d’un Gonçalo Ramos qui a un profil complètement différent : il va apporter du danger dans la surface et un peu moins dans la construction mais on voit à quel point Luis Enrique tient à avoir un faux 9 pour pouvoir justement être toujours fuyant. Quand on a un point de fixation, c’est plus simple pour un défenseur parce qu’on a toujours un point de repère alors que quand on a un joueur qui fuit, qui décroche en permanence, qui est tellement bas qu’on se dit que c’est aux milieux d’aller les chercher, ça crée des espaces et c’est comme ça que Paris a réussi à marquer un but à l’aller. Je pense qu’il partirait plus dans cette configuration. »