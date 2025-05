Dembélé - PSG : «Une catastrophe» annoncée en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une petite frayeur parcourt le PSG à l'approche de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal. Sorti sur blessure mardi dernier, Ousmane Dembélé souffre d'une lésion mineure aux ischio-jambiers. De quoi jeter un froid sur sa présence. Pour Christophe Dugarry, son forfait représenterait une véritable catastrophe pour le PSG.

Présent, ou pas présent ? Le PSG est suspendu aux lèvres des médecins. Sorti sur blessure mardi dernier, Ousmane Dembélé est incertain pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Une micro-lésion à l’ischio-jambier pourrait l’empêcher de participer à la rencontre la plus importante de la saison. Christophe Dugarry estime qu’un forfait de Dembélé serait un désastre pour le PSG.

« C’est une catastrophe »

« C’est une catastrophe, car aujourd’hui c’est devenu un joueur indispensable. Il est plus qu’important, il est indispensable de par ses statistiques, de par son comportement, de par son attitude, de par son volume de course, de par son exemplarité… Il est devenu indispensable. Ils ont beau être très forts collectivement, ils ont beau être une vraie équipe, c’est malgré tout les individualités qui ont fait la différence. Quand tu perds ton plus grand joueur, celui qui est le plus en confiance, c’est une catastrophe » a confié le champion du monde 1998 sur le plateau de Rothen S'Enflamme.

Encore un espoir pour le PSG

Pour autant, un forfait de Dembélé ne serait pas synonyme de défaite assurée pour le PSG. « Alors après, ce n’est pas pour ça que je vais te dire que le Paris Saint-Germain sans Dembélé ne peut pas se qualifier… Ils peuvent très bien se qualifier sans lui, mais ce sera beaucoup moins facile, ce sera un tout autre match. Il faudra peut-être réfléchir à autre chose, mettre quelque chose en place de différent, je ne sais pas… En tout cas, pour Luis Enrique, cela bouleverserait énormément les choses » a déclaré Duga sur RMC.