Dembélé - PSG : L'offre est rendue publique, un scandale éclate

Le 22 septembre, le Ballon d’Or 2025 sera attribué, et Ousmane Dembélé figure parmi les deux grands favoris aux côtés de Lamine Yamal (FC Barcelone). Mais l’ailier du PSG se retrouve au centre d’une controverse après les révélations d’un créateur de contenus affirmant avoir été approché pour promouvoir sa candidature en ligne.
Chaque année, l’attribution du Ballon d’Or déchaîne les passions, mais l’édition 2025 pourrait s’avérer encore plus scrutée que d’habitude. En lice, Ousmane Dembélé, champion d’Europe avec le PSG et élément déterminant en sélection, rivalise avec la pépite espagnole Lamine Yamal, véritable révélation de la saison au FC Barcelone.
Dembélé fait parler de lui en Australie
Dans ce contexte, la révélation autour d’une opération supposée en faveur de Dembélé vient jeter une ombre sur une course pourtant prestigieuse. C’est Neal Gardner, créateur australien de contenus football suivis par plus de 120 000 abonnés sur X (ex-Twitter), qui a mis le feu aux poudres.
L'offre rendue publique
Il indique qu'un émail envoyé par une source inconnue lui proposait de publier trois « tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, mettant en avant ses performances, son impact et ses arguments pour cette distinction». Une proposition refusée par Gardner. « Je suis parfaitement conscient des conséquences. C'était une décision commerciale horrible de ma part, mais devinez quoi ? Je m'en fiche ». Le 22 septembre, au moment de l’annonce officielle, il sera difficile d’oublier que, dans l’ombre des votes, des stratégies d’influence ont pu être tentées.