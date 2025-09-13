Dembélé - PSG : L'offre est rendue publique, un scandale éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 22 septembre, le Ballon d’Or 2025 sera attribué, et Ousmane Dembélé figure parmi les deux grands favoris aux côtés de Lamine Yamal (FC Barcelone). Mais l’ailier du PSG se retrouve au centre d’une controverse après les révélations d’un créateur de contenus affirmant avoir été approché pour promouvoir sa candidature en ligne.

Chaque année, l’attribution du Ballon d’Or déchaîne les passions, mais l’édition 2025 pourrait s’avérer encore plus scrutée que d’habitude. En lice, Ousmane Dembélé, champion d’Europe avec le PSG et élément déterminant en sélection, rivalise avec la pépite espagnole Lamine Yamal, véritable révélation de la saison au FC Barcelone.

Dembélé fait parler de lui en Australie Dans ce contexte, la révélation autour d’une opération supposée en faveur de Dembélé vient jeter une ombre sur une course pourtant prestigieuse. C’est Neal Gardner, créateur australien de contenus football suivis par plus de 120 000 abonnés sur X (ex-Twitter), qui a mis le feu aux poudres.