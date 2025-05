Dembélé - PSG : Le grand changement est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le successeur de Kylian Mbappé se trouve au PSG. Auteur de 33 buts sous le maillot parisien cette saison, Ousmane Dembélé a été sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Après avoir reçu son trophée des mains de Didier Deschamps, l'ancien barcelonais a évoqué son nouveau statut dans la capitale.

Ousmane Dembélé a été récompensé de sa très belle saison. Le joueur du PSG a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Après avoir reçu le trophée UNFP des mains de Didier Deschamps, le champion du monde 2018 a reconnu qu’il avait passé un cap cette année sous les ordres de Luis Enrique.

Dembélé rend hommage à Luis Enrique

« J’ai passé un cap. Ça se voit sur les statistiques, la façon dont je joue. C’est grâce au collectif, au staff de Luis Enrique. Je suis épanoui dans cette équipe. Cette position de numéro 9 m’aide beaucoup aussi » a lâché Dembélé lors de la cérémonie.

Dembélé valide son repositionnement

Selon lui, son repositionnement au poste de numéro 9 a été crucial dans sa progression. « J’étais un joueur qui dribblait sur son côté, et avec cette position axiale, je suis plus devant le but. Ça m’aide à être plus décisif dans la surface » a confié Dembélé ce dimanche soir.