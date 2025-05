Dembélé - PSG : Le grand changement annoncé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Légende du FC Barcelone et du football espagnol, Andres Iniesta s'est prononcé sur le choc entre le PSG et l'Inter, qui aura samedi soir. Selon l'ancien milieu de terrain, cette affiche de Ligue des champions tient toutes ses promesses, même si le club parisien dispose d'un talent rare dans son effectif, Ousmane Dembélé.

Dembélé s'éclate au PSG

« Il y a des moments et des situations que chacun traverse au cours de sa carrière. Les contextes et les équipes varient, les coéquipiers changent, les ambiances aussi, et au final, ce qu'il faut trouver, c'est l'équilibre entre tous ces paramètres pour pouvoir être performant. Il est évident qu'Ousmane possède un talent brut et une grande qualité. Il l'a développé à Barcelone, et il continue de le faire à Paris » a déclaré Iniesta au cours d'un entretien accordé à beIN SPORTS et dans des propos rapportés par L’Equipe.