Dembélé - Mbappé : Le choix gagnant du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En mettant en place un projet basé sur le collectif au PSG, Luis Enrique a réussi à triompher après le départ de Kylian Mbappé. L'entraîneur espagnol a permis à ses joueurs de travailler ensemble de la meilleure des manières et à Ousmane Dembélé notamment d'être plus efficace face au but. L'attaquant français peut désormais vraiment croire au Ballon d'Or 2025 malgré l'échec face à l'Espagne.

Depuis des années, Ousmane Dembélé peinait avec la finition mais cette saison, il est devenu un joueur redoutable qui parvient à être le leader du PSG. L'ancien joueur du FC Barcelone endosse parfaitement le rôle que Luis Enrique pensait pouvoir attribuer à Kylian Mbappé. Un pari payant de miser sur Dembélé au vu du succès atteint par le PSG.

Dembélé parfait avec le PSG Auteur d'une saison époustouflante au PSG, Ousmane Dembélé a clairement passé un cap pour mener son club vers des sommets, un rôle que Kylian Mbappé n'a pas réussi à avoir. « T'as eu un Ousmane Dembélé qui a eu le rôle qu'il avait l'année dernière et qui a réussi avec son leadership et sa compréhension foot à incarner ce que Luis Enrique voulait de Mbappé et ce qu'il n'a pas réussi à faire. Il y a ces choses-là » débute Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.