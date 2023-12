Dembélé : Luis Enrique a fait une erreur au PSG ?

Pierrick Levallet

Privé d'Ousmane Dembélé ce mercredi pour le choc face au Borussia Dortmund, Luis Enrique a lancé Kang-In Lee contre le FC Nantes ce samedi pour tenter de remplacer l'ailier de 26 ans. Mais le Coréen, qui ne s'est pas montré à son avantage, ne collerait pas vraiment au profil pour suppléer l'international français.

Le choc de ce mercredi sera crucial pour la suite de la saison du PSG. Les hommes de Luis Enrique n’ont pas le droit à l’erreur sur la pelouse du Borussia Dortmund s’ils veulent se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des champions. Une victoire est impérative pour poursuivre l’aventure dans la compétition européenne. Mais Luis Enrique sera privé de l’une de ses principales armes offensives.

Dembélé suspendu pour le choc face à Dortmund

Ousmane Dembélé ne sera pas de la partie contre le Borussia Dortmund. Sanctionné d’un carton jaune contre Newcastle, l’international français sera suspendu et manquera donc les retrouvailles avec ses anciens supporters. Pour le remplacer, Luis Enrique a fait un essai ce samedi en titularisant Kang-In Lee sur le côté droit face au FC Nantes. Mais malgré la victoire parisienne (2-1), le numéro 19 ne s’est pas vraiment montré à son avantage.

Luis Enrique s'est trompé avec Kang-In Lee