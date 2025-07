Dembélé : Le PSG veut régaler le Qatar !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de tous les trophées possibles cette saison avec le PSG, Ousmane Dembélé a également été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Pour Félix Rouah, il est évident que voir le numéro 10 remporter le Ballon d’Or en septembre prochain serait un immense coup pour le Qatar, propriétaire du club parisien depuis 2011.

« C’est très important pour QSI, un Ballon d’Or chez toi c’est très important »

Âgé de 28 ans, l’international Français est logiquement considéré comme le favori numéro un pour cette prestigieuse distinction individuelle. Félix Rouah lui, estime que le Ballon d’Or serait un immense accomplissement pour le PSG, et surtout pour son propriétaire QSI. « Tu croises Nasser Al-Khelaïfi en privé, il te dira qu’Achraf Hakimi et Vitinha méritent tout autant le Ballon d’Or qu’Ousmane Dembélé, c’est mon opinion. En revanche là on s’éloigne du sportif et du football, pour rentrer dans la politique et avoir en termes d’aura, de business, d’image, en termes de narratif et c’est très important pour QSI, un Ballon d’Or chez toi c’est très important », a confié le journaliste au micro de l’After Foot.