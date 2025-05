Dembélé : Le «message d’alerte» qui met le feu au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché aux ischios contre Arsenal, Ousmane Dembélé avait quitté ses partenaires à la 70e minute de jeu. Victime d’une gêne musculaire, le numéro 10 du PSG est incertain pour le match retour. Et pour cause, Fabrice Bryand ancien médecin de l’équipe de France assure que le corps de Dembélé a envoyé un vrai message d’alerte.

Mardi soir contre Arsenal, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure à la 70e minute, ce qui sème le doute au PSG. Pour le moment, la nature exacte de la blessure du numéro 10 parisien est inconnue, mais pour Fabrice Bryand, la gène ressentie pour l'internationale français n'est pas un bon signal.

Dembélé toujours incertain pour Arsenal

« S'il a ressenti quelque chose, c'est que son système nerveux lui a envoyé un message d'alerte. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, faire reset et dire : ''c'est reparti'', non », assure l'ancien médecin des Bleus auprès de L’ÉQUIPE avant de poursuivre.

«Son système nerveux lui a envoyé un message d'alerte»

« Il ne faut pas se rassurer en le mettant sur le terrain et en se disant, on voit ce que ça donne. Ça serait la plus mauvaise des options. Dans ce type de situation, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une période de régénération, de repos à respecter, que l'on peut accompagner de soins. Et là, c'est à Dame Nature de faire son travail », ajoute Fabrice Bryand.