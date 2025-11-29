Dembélé et Doué absents : Gros coup de gueule avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant plusieurs semaines, le PSG a été privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Si le Ballon d’Or est enfin de retour, les critiques ont plu concernant les attaquants parisiens en leurs absences. Mais pour Emmanuel Petit, ces avis négatifs concernant le secteur offensif parisien n’est clairement pas justifié.

Le PSG va récupérer son meilleur joueur. Entré en jeu mercredi contre Tottenham, Ousmane Dembélé va faire du bien au secteur offensif de Luis Enrique. En l’absence du Ballon d’Or 2025 et de Désiré Doué, certains attaquants du PSG comme Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia ont été critiqués ces derniers temps.

« Tu n’as pas tes deux meilleurs offensifs du côté du PSG » Un jugement que ne partage pas Emmanuel Petit, qui a haussé le ton à ce sujet au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi. « Dembélé a été incroyable, tout comme Doué, et les deux ne sont pas là. Tu n’as pas tes deux meilleurs offensifs du côté du PSG, et là, on se met à faire un procès sur Kvaratskhelia et Barcola. Même si je suis déçu de Barcola, si on regarde leurs stats en Ligue des Champions la saison dernière, et qu’on regarde celles actuelles, ils ne sont pas loin », confie le champion du monde 1998.