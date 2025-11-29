Dembélé et Doué absents : Gros coup de gueule avec le PSG !

Pendant plusieurs semaines, le PSG a été privé d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Si le Ballon d’Or est enfin de retour, les critiques ont plu concernant les attaquants parisiens en leurs absences. Mais pour Emmanuel Petit, ces avis négatifs concernant le secteur offensif parisien n’est clairement pas justifié.
Le PSG va récupérer son meilleur joueur. Entré en jeu mercredi contre Tottenham, Ousmane Dembélé va faire du bien au secteur offensif de Luis Enrique. En l’absence du Ballon d’Or 2025 et de Désiré Doué, certains attaquants du PSG comme Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia ont été critiqués ces derniers temps.
« Tu n’as pas tes deux meilleurs offensifs du côté du PSG »
Un jugement que ne partage pas Emmanuel Petit, qui a haussé le ton à ce sujet au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi. « Dembélé a été incroyable, tout comme Doué, et les deux ne sont pas là. Tu n’as pas tes deux meilleurs offensifs du côté du PSG, et là, on se met à faire un procès sur Kvaratskhelia et Barcola. Même si je suis déçu de Barcola, si on regarde leurs stats en Ligue des Champions la saison dernière, et qu’on regarde celles actuelles, ils ne sont pas loin », confie le champion du monde 1998.
« Parce que Vitinha marque trois buts, on tombe sur les attaquants ? »
« Il suffit d’un ou deux matchs pour qu’on les remettent en question ! Depuis le début de saison, le PSG a accumulé les difficultés à faire un onze titulaire, n’a pas son onze type depuis plusieurs mois. Et parce que Vitinha marque trois buts, on tombe sur les attaquants ? L’année dernière Hakimi a mis plein de buts, du coup, on fait un procès à Zaïre-Emery parce qu’il joue arrière droit et qu’il ne marque quasiment pas ? », conclut Emmanuel Petit.