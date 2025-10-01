Dembélé - Doué : Une surprise à venir au PSG ?

Pierrick Levallet

Pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des champions ce mercredi soir, les absents sont nombreux du côté du PSG. Luis Enrique sera notamment privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, toujours blessés. Pour les remplacer, le technicien espagnol pourrait d’ailleurs opter pour un choix surprenant pour son trio offensif.

Depuis la dernière trêve internationale, le PSG est frappé par une terrible malédiction. Les pépins physiques s’enchaînent du côté des Rouge-et-Bleu, qui seront notamment privés d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué pour le choc face au FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des champions. Luis Enrique pourrait alors réserver une grosse surprise pour son trio offensif.

Senny Mayulu pour faire oublier Désiré Doué et Ousmane Dembélé ? Comme le rapporte AS, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos devraient occuper deux des trois places en attaque ce mercredi. Senny Mayulu pourrait être le troisième homme. En l’absence d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le titi parisien pourrait avoir une carte à jouer contre le FC Barcelone. À voir maintenant ce que Luis Enrique décidera de faire.