Dembélé Ballon d’Or : L’annonce qui va dégoûter Lamine Yamal !

Pierrick Levallet

Ousmane Dembélé a vécu une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier ce lundi. L’attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d’Or 2025 après sa saison exceptionnelle avec le PSG. Si le débat semblait serré entre l’international français et Lamine Yamal, les votes sont toutefois allés en grande majorité dans le sens du champion du monde 2018.

Le débat était serré entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal pour le Ballon d’Or. Et ce lundi soir, France Football a livré son verdict. C’est l’attaquant du PSG qui a reçu le prestigieux trophée des mains de Ronaldinho. L’international français a été récompensé pour sa saison exceptionnelle, la meilleure de sa carrière, marquée par un sacre historique en Ligue des champions.

«Il n'y a pas eu de match avec Lamine Yamal» Ousmane Dembélé a d’ailleurs fait presque l’unanimité auprès des votants, contrairement à ce qui a pu être annoncé ces dernières semaines. « Nous aurons le détail des votes et des points samedi, dans France Football. Aucun chiffre n’est sorti pour le moment mais Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, affirme que Dembélé s’est imposé très largement, quel que soit le continent. Il n'y a pas eu de match avec Lamine Yamal » a expliqué le journaliste Laurent Perrin dans sa session de question/réponse pour Le Parisien.