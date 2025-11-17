Daniel Riolo : Le PSG lui fait une offre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Souvent critique envers le fonctionnement des dirigeants qataris du PSG et principalement le président, Nasser Al-Khelaïfi, Daniel Riolo aurait une offre pour le moins inattendue de la part du club de la capitale : un débat avec celui qu'il critique tant. Mais l'éditorialiste de RMC n'a pas donné suite à cette proposition et il explique pourquoi.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, Daniel Riolo a toujours été très offensif envers Nasser Al-Khelaïfi et n'a cessé de dénoncer certaines méthodes de la part du président du club de la capitale, notamment son copinage avec certaines stars passées par le Parc des Princes. Et dans un entretien accordé à France Bleu, Riolo indique même que le PSG lui a fait une proposition de débat avec Al-Khelaïfi, mais l'éditorialiste de RMC n'a pas donné suite et s'en explique.

Riolo et ses attaques contre le PSG « Je critiquais par rapport aux histoires extra terrain et à la politique économique du PSG. Tout le monde sait ce que je pense au club. Je connais du monde au club et parmi eux, des gens que j'aime beaucoup », confie dans un premier temps Daniel Riolo avant d'évoquer cette offre de débat avec le président du PSG.