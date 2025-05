Daniel Riolo : Le divorce qui le régale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC fera son retour en Ligue 1 à la rentrée, après 46 ans d’attente. Sous la direction de la famille Arnault, première fortune de France, l’autre club de la capitale évoluera à quelques pas du Parc des Princes, l’antre du PSG. Daniel Riolo est revenu sur cette situation particulière entre deux équipes à l’histoire liée.

La saison prochaine, le PSG aura un voisin en Ligue 1. Pour la première fois depuis 46 ans, le Paris FC sera en première division, sous la houlette de la famille Arnault, qui a officiellement racheté le club il y a quelques mois. Pour l’heure, l’autre club de la capitale se veut prudent sur le projet mis en place, mais avec l’appui de la première fortune de France, difficile de ne pas imaginer le PFC ambitieux dans un avenir proche.

« Ce sont deux clubs qui sont frères au départ »

Invité du Figaro TV pour évoluer la montée du PFC, Daniel Riolo est notamment revenu sur l’histoire du club, et son lien avec le PSG. « Ça c’est la grande question, à quel genre de derby on va assister ? Logiquement dans l’histoire du foot, les derbys, ça sous-entend une rivalité et quelque part une forme d’animosité quand ça ne déborde pas dans quelque chose de plus grave. Là, c’est particulier car ce sont finalement deux clubs qui sont frères au départ, ce n’est même pas frères, c’est le même club », confie le journaliste de RMC.

« Comme un papa et une maman qui divorcent en fait »

« C’est comme un papa et une maman qui divorcent en fait, c’est le même club pendant deux ans, poursuit Daniel Riolo. Quelle histoire on raconte ? Antoine Arnault allait au Parc des Princes en tant que supporter du PSG, il n’y a pas d’animosité. Les Qataris qui dirigent le PSG et la famille Arnault sont proches par le business. » Le Paris FC compte d’ailleurs dans ses rangs Raí, légende des Rouge et Bleu, mais aussi Michel Denisot, l’ancien président du PSG désormais membre du conseil d’administration du futur pensionnaire de Ligue 1.