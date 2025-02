Daniel Riolo déclare sa flamme en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Journaliste star de RMC, intervenant chaque soir dans l’After Foot, Daniel Riolo est un amoureux du Paris Saint-Germain, un attachement qu’il cache de moins en moins. Avant le barrage aller de Ligue des champions entre Brest et la formation parisienne, l’éditorialiste a clairement affiché sa préférence pour le résultat final.

Ce n’est pas un secret, Daniel Riolo affectionne particulièrement le Paris Saint-Germain, le club de sa jeunesse, et ce malgré les nombreuses critiques qu’il peut formuler sur RMC. Un attachement que le journaliste a longtemps tenté de dissimuler à l’antenne, annonçant fièrement dans l’After Foot ne pas être supporter « dans l’exercice de [s]es fonctions ». Plus récemment, Daniel Riolo s’est montré moins radical sur la position, reconnaissant parfois son amour pour le PSG.

Riolo passe aux aveux

Et ce mardi midi, Daniel Riolo a carrément fait une déclaration à son club de cœur à l’occasion d’une séquence de l’émission Estelle Midi sur RMC consacrée au barrage de Ligue des champions opposant Brest au PSG. Interrogé au même titre que les autres chroniqueurs par Estelle Denis sur sa présence entre les deux équipes, le journaliste ne s’est pas caché.

« J’aime beaucoup Brest, mais le PSG c’est mon club »

« Comme on n’est pas dans une émission de foot on a le droit de faire parler son cœur : le PSG c’est mon club, a admis Daniel Riolo, désireux de ne pas voir le surprenant club breton créer la surprise en éliminant la formation parisienne. Donc non. J’adore ce qu’a fait Brest, je trouve ça formidable, j’adore l’entraîneur, j’aime beaucoup cette équipe, mais c’est mon club (le PSG) ».