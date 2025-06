Cyril Hanouna annonce une surprise au PSG !

Suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé est aujourd'hui clairement le favori pour remporter le Ballon d'Or. Toutefois, tout est encore possible dans cette course. Alors que Lamine Yamal menace notamment l'international français, voilà qu'il ne faudrait également pas exclure la victoire d'une autre star du PSG comme l'a souligné Cyril Hanouna.

Et si le Ballon d'Or revenait à... Vitinha ? Pour Cyril Hanouna , le Portugais ne démérite pas suite à sa saison XXL sous le maillot du PSG . En effet, au micro d'Europe 1, le présentateur a expliqué : « Il y a un nouveau sondage qui est sorti où Kylian Mbappé est 4ème avec 6%. Vitinha est troisième, le Portugais. Il pourrait l'avoir. Lui, franchement, ce serait un beau Ballon d'Or aussi. Il a fait une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain. Il a tout gagné. En 2ème position, ce serait Lamine Yamal et devant Dembélé avec 69%. (...) Pour moi, celui qui arrive après Ousmane Dembélé, c'est Vitinha. Il fait une saison exceptionnelle. Tous les ballons passent par lui au PSG. Vous enlevez Vitinha de l'équipe, le PSG n'est pas champion d'Europe. Jamais de la vie. C'est le métronome de l'équipe ».

« Si tu prends le PSG, tu peux avoir 5 ou 6 Ballon d'Or »

« Je vais vous dire un truc, on ne va pas se raconter d'histoire, mine de rien, si tu prends le PSG, tu peux avoir 5 ou 6 Ballon d'Or. Tu peux avoir Donnarumma, qui a fait gagner le PSG contre Liverpool. Tu peux avoir Hakimi, c'est le meilleur arrière latéral du monde. Avec Mendes, ce sont les meilleurs latéraux. Tu peux avoir Vitinha, tu peux avoir Dembélé. Tu as 4 Ballon d'Or au PSG », a également expliqué Cyril Hanouna. Et si on avait donc un vainqueur surprise du Ballon d'Or au PSG ?