Cristiano Ronaldo - Lionel Messi : Sur le grill, Ousmane Dembélé tranche !

Ces dernières semaines, depuis le retour en France après le sacre du PSG en Ligue des champions, France Football publie des passages d'une interview avec Ousmane Dembélé. Le champion d'Europe parisien a, dans le dernier extrait, été amené à jouer au « Tu Préfères ». Interrogé sur Lionel Messi, ça n'a pas fait un pli.

Pendant quatre saisons, Ousmane Dembélé a été le coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone. Celui qui est surnommé « Dembouz » aurait pu à nouveau l'être au PSG, mais les deux champions du monde se sont seulement croisés à l'été 2023, moment du transfert de l'international français au PSG pour 50M€ et du départ de La Pulga à l'Inter Miami.

«Le pied gauche de Messi» En lice pour le Ballon d'or après un sans-faute en Europe et sur le plan national au PSG, comprenant cinq trophées majeurs, Ousmane Dembélé a livré une interview à L'Equipe et France Football. L'occasion pour lui de se prêter au jeu du « Tu Préfères » avec notamment une comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Le pied droit de Cristiano Ronaldo ou le pied gauche de Messi ? Messi ».