Crise au PSG : Le constat accablant de Kylian Mbappé

Depuis le début de l'année 2023, le PSG traverse une période plus que délicate avec déjà cinq défaites au compteur. Mais bien que la victoire contre le LOSC ait apaisé les tensions, en interne, Kylian Mbappé serait parfaitement conscient des galères de son équipe.

Invaincu durant la première de saison, le PSG connaît un début d'année catastrophique avec déjà 5 revers, dont une élimination contre l'OM en Coupe de France et une défait face au Bayern Munich en Ligue des champions. La victoire contre le LOSC dimanche (4-3) donne de l'air aux Parisiens, mais ne les sort pas totalement des doutes.

Catastrophe au PSG, Mbappé a un message pour Neymar https://t.co/B7TlLEUylj pic.twitter.com/jf8FUGyBlK — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Mbappé conscient de la situation en interne

D'ailleurs selon Le Parisien , Kylian Mbappé aurait parfaitement conscience de la situation. Le crack de Bondy a bien constaté qu'entre Marquinhos et Presnel Kimpembe, ce n'était plus l'amour fou, tandis qu'il sait également que Luis Campos est de plus en plus critiqué pour ses deux mercatos raté. Sans oublier l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Christophe Galtier. Cela explique l'implication du numéro 7 du PSG sur le terrain et en dehors, comme en témoigne notamment sa sortie après la victoire contre Lille.

«Dans notre contexte, on a besoin de tout sauf de ça»