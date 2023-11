Coup dur pour une star, le PSG se frotte les mains

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré ses deux défaites en Ligue des champions, le PSG peut se qualifier pour les huitièmes de finale dès son prochain match contre Newcastle, à condition que l’AC Milan ne l’emporte pas sur sa pelouse face au Borussia Dortmund, match auquel ne devrait d’ailleurs pas participer Rafael Leão, élément fort des Rossoneri...

Après sa défaite à Milan (2-1), le PSG n’a plus le droit à l’erreur en Ligue des champions pour décrocher son billet pour les quarts de finale. Une qualification est possible dès la semaine prochaine en cas de victoire face à Newcastle, si l’AC Milan ne l’emporte pas de son côté sur la pelouse du Borussia Dortmund. Et bonne nouvelle pour les Parisiens, un joueur important sera absent côté rossoneri.

Rafael Leão trop juste pour Dortmund ?

Touché à la cuisse droite contre Lecce (2-2) le 11 novembre dernier, Rafael Leão souffre d’une lésion de niveau 1 du biceps fémoral qui va le tenir éloigné des terrains pendant encore quelques jours. Selon Tuttosport , la guérison de l’attaquant portugais progresse lentement, ce qui devrait probablement l’empêcher de revenir à temps pour affronter le Borussia Dortmund.

Le PSG peut en profiter

Un coup dur pour l’AC Milan, alors que Rafael Leão apparaît comme l’un des meilleurs joueurs de la formation italienne qui n’avait pas réussi à trouver le chemin des filets dans sa campagne de Ligue des champions avant sa victoire face au PSG. Pour le club de la capitale, c’est en revanche une excellente nouvelle, à condition de sortir victorieux de son duel avec Newcastle au Parc des Princes.