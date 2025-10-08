Coup de tonnerre au PSG ?

Amadou Diawara

Privé d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Bradley Barcola, blessés, Didier Deschamps ne peut compter que sur deux joueurs du PSG lors de ce rassemblement du mois d'octobre. Si ni Lucas Chevalier, ni Lucas Hernandez n'est titularisé face à l'Azerbaïdjan ce vendredi soir au Parc des Princes ce sera la première fois depuis trois ans qu'un joueur du PSG ne figure pas dans le XI de départ de l'équipe de France.

Actuellement à l'infirmerie du PSG, Désiré Doué et Ousmane Dembélé n'ont pas été convoqués par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France. Appelé par le sélectionneur des Bleus, Bradley Barcola a finalement dû déclarer forfait pour les deux prochains matchs, et ce, à cause d'une blessure. Pour sa part, Warren Zaïre-Emery (19 ans) a retrouvé les Espoirs.

