Coup de théâtre au PSG : La vérité éclate !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir avant le choc contre le FC Barcelone, le PSG a perdu Joao Neves juste avant le coup d'envoi. Un coup dur pour les Parisiens, qui ont toutefois pu compter sur Warren Zaïre-Emery, auteur d'une performance très solide. Mais alors que le doute planait concernant les raisons du désistement du Portugais, Dominique Séverac en dévoile les raisons.

Comme à chaque fois, le composition du PSG pour le choc contre le FC Barcelone est tombée environ une heure avant le coup d'envoi. Cependant, alors que Joao Neves était annoncé titulaire, c'est finalement Warren Zaïre-Emery qui a débuté la rencontre. Un changement de dernière expliqué par le journaliste du Parisien Dominique Séverac.

Joao Neves, les raisons de son absence de dernière minute « Il a eu de mauvaises sensations à la fin de l'échauffement. Signe de maturité pour un gamin de 20 ans, à l'écoute de son corps. Principe de précaution totale de la part de Luis Enrique : il a préféré le sortir de la feuille de match. Le Portugais revient à peine à la compétition après une douleur aux ischios jambiers. On ne sait pas encore s'il pourra tenir sa place à Lille ce dimanche », explique-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien.