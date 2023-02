Comme Neymar, Messi est très remonté en coulisses

Arthur Montagne

Il y a un peu plus d'un, après l'élimination du PSG en Ligue des champions contre le Real Madrid, les Parisiens retrouvaient le Parc des Princes quelques jours plus tard. L'occasion pour les fans du club de la capitale d'afficher leur mécontentement notamment en sifflant Lionel Messi et Neymar. Et comme le Brésilien, l'Argentin n'a toujours pas digéré.

La saison dernière, malgré une très belle prestation au match aller, le PSG avait chuté en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid alors que les Parisiens semblaient avoir le match en main. Une élimination qui a fait enrager les fans parisiens qui avait particulièrement ciblé Lionel Messi et Neymar quelques jours plus tard à l'occasion de la réception de Bordeaux en Ligue 1. Une situation inédite pour La Pulga qui n'a toujours pas digéré. Par conséquent, comme le Brésilien, Lionel Messi ne va pas saluer les supporters après les matches. Il faut dire que d'après Guillem Balague, biographe officiel de l'Argentin, les sifflets du Parc des Princes n'ont pas encore été digéré par le Champion du monde.

«Il était surpris, déçu, résigné»

« Il était surpris, déçu, résigné. Les gens cherchaient des coupables et prenaient des raccourcis sans vraiment analyser les responsabilités des uns et des autres. Le problème au PSG, c’est que c’est la victoire en Champions League ou le désastre, tout est perçu par ce prisme-là et une élimination prématurée devient tout de suite une catastrophe. Or les deux meilleurs match du PSG la saison dernière, c’est face au Real Madrid à l’aller, et à Bernabeu durant une heure. Après, il se passe ce qu’il se passe, c’est le football. Plus que la réaction des supporters, je pense que le problème du PSG c’est de ne mettre l’accent que sur la victoire en Ligue des champions, c’est une obsession et je pense que c’est le seul club en Europe qui fonctionne ainsi. Dès lors, en cas d’échec, le rejet des supporters est violent. Messi a été déçu de voir à quel point le titre de champion de France, qui est important, d’autant plus que c’était le dixième de l’histoire du club, avait été déprécié par les supporters », lance le journaliste espagnol dans une interview accordée à 20 Minutes avant de poursuivre.

«La pilule n’est pas encore passée»