Clash dans le vestiaire du PSG, le boss intervient

Ce samedi soir, le PSG a fait le plein de confiance avant de défier la Real Sociedad en Ligue des champions mercredi. Le club parisien a vaincu le LOSC sur sa pelouse. Une rencontre sous haute-tension à l'image de la petite brouille entre Nordi Mukiele et Benjamin André durant la mi-temps de la rencontre.

Le PSG a assuré l'essentiel en battant le LOSC sur sa pelouse du Parc des Princes ce samedi soir (3-1). Pour ce match, qui se tient seulement quelques jours avant le huitième de finale aller de Ligue des champions, Luis Enrique a effectué une large revue d'effectif. Touché à la cheville en Coupe de France mercredi dernier, Kylian Mbappé est resté sur le banc. A contrario, Nordi Mukiele a retrouvé du temps de jeu après avoir été proche du Bayern Munich cet été. Dès la deuxième minute, l'international français s'est rendu coupable d'une semelle sur Benjamin André, qui n'a pas été sanctionnée par l'arbitre de la rencontre.

« Tu ne peux pas dire que c'est scandaleux !»

A la mi-temps, les caméras de Canal + Foot ont capté une discussion musclée entre le joueur lillois et Mukiele. « Totalement maîtrisé! Totalement maîtrisé » a pesté André en prenant la direction de sn vestiaire, avant qu'un membre du staff lillois annonce que ce tacle est « scandaleux ». Nordi Mukiele lui a répondu. « Non mais c'est scandaleux. Non mais tu ne peux pas dire que c'est scandaleux! Je n'ai pas fait exprès! » a lâché le joueur du PSG. La brouille n'est pas arrêtée là.

Luis Campos retient son joueur