Mercato - PSG : La prochaine destination de Luis Enrique déjà annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'AS Roma, Luis Enrique connait seulement sa deuxième expérience à l'étranger. Arrivé au PSG l'été dernier, le technicien espagnol continue encore à intégrer les spécificités du football français. Mais la Ligue 1 ne semblait pas être son choix numéro un. L'ancien sélectionneur de l'Espagne rêverait d'un passage en Premier League.

On peut être champion de France et être remercié par son club. Christophe Galtier a vécu cette douloureuse expérience durant l'intersaison. Malgré ce titre national, le technicien, aujourd'hui au Qatar, a été remercié par le PSG et remplacé par Luis Enrique.

Mbappé : Un joueur du PSG est prêt à faire sans lui ! https://t.co/oTgwIBG5VF pic.twitter.com/qKiAdBaylJ — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Première expérience en France pour le technicien

Libre depuis la fin de la Coupe du monde 2022, l'ancien sélectionneur de l'Espagne a accepté ce défi, lui qui n'avait connu qu'une expérience à l'étranger, à l'AS Roma (entre 2011 et 2012). Lié au PSG jusqu'e 2025, Luis Enrique semble pleinement intégré au projet parisien.

Luis Enrique rêverait d'Angleterre