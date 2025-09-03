Clash avec le PSG : La menace en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Beaucoup d’observateurs attendaient le choc entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé en finale de Ligue des champions. Les deux prétendants au Ballon d’or 2025 ont dû attendre la Ligue des nations en juin dernier en raison de l’élimination du FC Barcelone contre l’Inter en demi-finales. Un regret pour le président Joan Laporta et Jules Koundé. Le défenseur du Barça est ravi de pouvoir se mesurer au Paris Saint-Germain le 1er octobre prochain pour la 2ème journée de saison régulière de C1.

Le choc entre la bande d’Ousmane Dembélé et celle de Lamine Yamal. C’est le match que souhaitait Joan Laporta en Ligue des champions pour cette saison après le rendez-vous manqué en finale de la dernière édition remportée par le Paris Saint-Germain. Pour CNN, le président du FC Barcelone défiait publiquement le champion d’Europe à l’approche du tirage au sort de la saison régulière de la campagne 2025/2026 de la C1.

«Nous espérons jouer contre eux cette saison pour savoir lequel est le meilleur» « On espère jouer contre le PSG pour savoir lequel est le meilleur. Le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Ils ont remporté la Ligue des champions et le championnat de France. Ils pratiquent un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait, car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Nous espérons jouer contre eux cette saison pour savoir lequel est le meilleur ». a déclaré Joan Laporta, patron du FC Barcelone, au début du mois d’août pour la chaîne de télévision américaine.