Clash avec le PSG : La menace en direct !

Beaucoup d’observateurs attendaient le choc entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé en finale de Ligue des champions. Les deux prétendants au Ballon d’or 2025 ont dû attendre la Ligue des nations en juin dernier en raison de l’élimination du FC Barcelone contre l’Inter en demi-finales. Un regret pour le président Joan Laporta et Jules Koundé. Le défenseur du Barça est ravi de pouvoir se mesurer au Paris Saint-Germain le 1er octobre prochain pour la 2ème journée de saison régulière de C1.
Le choc entre la bande d’Ousmane Dembélé et celle de Lamine Yamal. C’est le match que souhaitait Joan Laporta en Ligue des champions pour cette saison après le rendez-vous manqué en finale de la dernière édition remportée par le Paris Saint-Germain. Pour CNN, le président du FC Barcelone défiait publiquement le champion d’Europe à l’approche du tirage au sort de la saison régulière de la campagne 2025/2026 de la C1.
«Nous espérons jouer contre eux cette saison pour savoir lequel est le meilleur»
« On espère jouer contre le PSG pour savoir lequel est le meilleur. Le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Ils ont remporté la Ligue des champions et le championnat de France. Ils pratiquent un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait, car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Nous espérons jouer contre eux cette saison pour savoir lequel est le meilleur ». a déclaré Joan Laporta, patron du FC Barcelone, au début du mois d’août pour la chaîne de télévision américaine.
«C'est un match qu'on attend avec impatience»
Jeudi dernier, le tirage au sort de la phase régulière de la Ligue des champions s’est déroulée à Monaco et a offert au président du Barça la confrontation qu’il souhaitait tant. Le 1er octobre prochain, à Barcelone et donc éventuellement au Camp Nou, le champion d’Espagne rencontrera le champion de France. Une affiche alléchante pour Jules Koundé. « C'est un match qu'on a coché parce que c'est une super affiche. La saison dernière, je pense que c'était l'affiche que les gens voulaient probablement le plus voir, notamment en finale de Ligue des champions. Par l'historique des confrontations aussi. Il y a une saveur particulière. Par la qualité du PSG aussi, on a toujours envie de se frotter aux meilleurs. C'est un match qu'on attend avec impatience ». a assuré le latéral droit du FC Barcelone et de l’équipe de France en conférence de presse ce mercredi. Le PSG est attendu de pied ferme en Catalogne.