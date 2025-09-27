Cette star veut vivre un enfer au PSG, l'annonce lunaire !

Amadou Diawara

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a eu un calendrier infernal, ayant disputé tous les matchs possibles. Alors que le club de la capitale a réalisé un quadruplé historique et disputé trois finales au total, Achraf Hakimi a affirmé qu'il était prêt à le refaire, étant assoiffé de titres.

L'exercice 2024-2025 a été particulièrement éprouvant pour le PSG. En effet, le club de la capitale a été impliqué dans toutes les compétitions jusqu'au dernier moment. Plus précisément, le PSG a remporté la Ligue 1 (après 34 journées), la Coupe de France, le Trophée des Champions, et la Ligue des Champions. Avec la nouvelle formule de la C1, l'écurie emmenée par Luis Enrique a dû disputer huit matchs (au lieu de six lors des éditions précédentes) au premier tour, et ce, pour se qualifier pour les barrages (l'équivalent des seizièmes de finale). Avant la saison 2024-2025, il y avait un tour de moins en Ligue des Champions durant la phase à éliminations directes. De surcroit, le PSG s'est hissé jusqu'en finale de la Coupe du Monde des clubs, s'étant incliné face à Chelsea.

PSG : Hakimi balance sur le calendrier infernal