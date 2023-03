Cette star «est à 100%», le PSG peut s'affoler

Pierrick Levallet

Privé de Kylian Mbappé au coup d'envoi du match aller contre le Bayern Munich, le PSG devrait pouvoir compter sur sa star de 24 ans ce mercredi. Mais du côté des Bavarois, Sadio Mané devrait également être de la partie. Le Sénégalais, absent depuis novembre, a fait son retour très récemment. Et Julian Nagelsmann a donné des nouvelles qui vont faire trembler les Parisiens.

Au PSG, le match retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich est attendu avec impatience. Au Parc des Princes, le club de la capitale était privé de Kylian Mbappé au coup d’envoi. La star de 24 ans venait à peine de se remettre d’une blessure survenue quelques jours plus tôt. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés 0-1 malgré une absence notable côté Bavarois.

Une star annonce son grand retour, le PSG peut souffler https://t.co/YTusNDYca6 pic.twitter.com/qFv0Vtf833 — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

Mané présent face au PSG ?

En effet, le Bayern Munich n’avait pas pu compter sur Sadio Mané lors du huitième de finale aller. Éloigné des terrains depuis novembre et ayant même déclaré forfait pour la Coupe du monde avec le Sénégal en raison d’une blessure au péroné, le joueur de 30 ans avait l’impasse sur la première manche face au PSG. Mais pour la deuxième, Sadio Mané devrait très logiquement répondre présent, tout comme Kylian Mbappé sauf pépin de dernière minute.

Nagelsmann donne des nouvelles de Mané