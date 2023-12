Cette star dévoile le point fort du PSG

Benjamin Labrousse

Cette saison, le PSG a connu de très bons résultats à domicile. Leader de Ligue 1, le club parisien a eu plus du mal en déplacement, notamment en Ligue des Champions. S’il y a quelques jours, Luis Enrique avait tenu des propos très élogieux à l’égard du Parc des Princes, Marquinhos a également vanté les mérites de l’antre du club français.

Quelques mois après avoir mis en place une véritable révolution au niveau de sa politique sportive, le PSG a réussi sa première partie de saison. Désormais mené par Luis Enrique, le club parisien est leader de Ligue 1 avec 40 points, et a réussi à obtenir sa qualification en 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Une compétition où Paris a d’ailleurs laissé échapper une tendance. En effet, les Parisiens ont semblé bien moins à leur aise en déplacement. Pourtant, au Parc des Princes, le PSG est en confiance, comme l’avait récemment confirmé Luis Enrique.

« Le Parc c’est quelque chose de grand »

« Le Parc des Princes a été une découverte merveilleuse. Tout le monde dit tout le temps qu’ils ont les meilleurs supporters du monde, mais quand l’équipe perd, ils sifflent. Ici, à Paris, ce n’est pas le cas » , déclarait récemment l’entraîneur du PSG. « Le Parc c’est quelque chose de grand, et il faut encourager nos supporters à nous soutenir encore et encore, pour qu’ils apprécient de venir nous voir jouer » .

« Le Parc c'est notre force »