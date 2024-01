Jean de Teyssière

Mercredi, le PSG affrontait le Toulouse Football Club lors du Trophée des Champions. Le champion de France accueillait au Parc des Princes le dernier vainqueur de la Coupe de France, et il s'en est tranquillement sorti, remportant ce match 2-0. Kang-in Lee a été le premier buteur du match, dès la 3ème minute de jeu. Un but rapide, qui est un record depuis 2005.

Le PSG a remporté son premier trophée de la saison en battant les Toulousains lors du Trophée des Champions, le 3 janvier dernier. Les deux buteurs parisiens sont Kang-in Lee et Kylian Mbappé. Grâce à ce succès, le PSG a gagné le trophée pour la 12ème fois, et Kang-in Lee s'est offert un record.

Ben Arfa, buteur le plus rapide du Trophée des Champions

En 2005, lors de la rencontre entre l'AJ Auxerre et l'OL, Hatem Ben Arfa est devenu le buteur le plus rapide de la compétition. Il transforme son penalty à la deuxième minute de jeu seulement. À cette époque, l'OL était sorti vainqueur 4-1 et remportait son quatrième succès.

Kang-in Lee, buteur le plus rapide depuis 2005

En marquant à la troisième minute du Trophée des Champions, Kang-in Lee a réalisé une grande performance. Il est en effet le deuxième joueur depuis 2005 à avoir marqué un but lors des trois premières minutes du Trophée des Champions.