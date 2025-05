Cette recrue du PSG a «la rage» !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia a signé au PSG. Arrivé il y a près de quatre mois à Paris, l'international géorgien est déjà comme un poisson dans l'eau au Parc des Princes. Après la victoire contre Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions, Bixente Lizarazu a mis en lumière la combativité de Khvicha Kvaratskhelia.

Pour renforcer son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia le 17 janvier. Arrivé il y a à peine quatre mois dans la capitale française, l'international géorgien s'est déjà très bien adapté à ses nouvelles couleurs.

Kvaratskhelia tire le PSG vers le haut

Alors que Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) est l'un des grands artisans de la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions, Bixente Lizarazu n'a pas tari d'éloges à son égard. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le champion du monde 98 a pointé du doigt la combativité du numéro 7 de Luis Enrique.

«La rage de Kvaratskhelia est tellement moteur»

« Quels joueurs de champ sont ressortis durant PSG-Arsenal ? J'ai beaucoup aimé le très beau but et l'équilibre apporté par Fabian Ruiz, son sang-froid vraiment précieux pour le PSG. À une certaine époque, il n'était pas un premier choix de Luis Enrique et il fait en 2025 ce qu'il a fait avec l'Espagne. Je rajoute la rage de Kvaratskhelia, tellement moteur. Il se bat à tous les coins du terrain et tire l'équipe »,s'est enflammé Bixente Lizarazu.