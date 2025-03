Cette histoire d'amour va déclencher un conflit au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet hiver, le PSG n’a pas hésité à débourser 70M€ pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. En plus d’une qualité technique indéniable, le nouveau numéro 7 parisien est un véritable amoureux du football selon l’un de ses proches. Selon ce dernier, il faudra parfois freiner le joueur de 24 ans tant la détermination de « Kvara » est énorme.

« Je crois que nous connaissons tous Kvara. C'est un joueur qui a démontré à Naples et avec la Géorgie son niveau. Il est parfaitement adaptable à notre idée de jeu. Il a la capacité de jouer en un-contre-un, il peut aussi jouer à l'intérieur, et même en 9, comme il l'a montré en sélection. Il est polyvalent, il peut déborder, et il a aussi une grande capacité à défendre, ce qui est essentiel parce que nous avons besoin de défendre à onze et d'attaquer à onze. Il correspond à notre idée du football. » En janvier dernier, Luis Enrique se réjouissait de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG.

Kvaratskhelia déjà compétitif avec le PSG

Recruté contre 70M€ en provenance de Naples, l’ailier géorgien n’a pas tardé à se démarquer au PSG. Rapidement décisif, « Kvara » a rapidement été responsabilisé par Luis Enrique, qui lui a offert de nombreuses minutes depuis son arrivée. Auteur de 2 buts et de 3 passes décisives sous les couleurs parisiennes, Khvicha Kvaratskhelia est également un joueur au fort caractère, mais également à la détermination à toute épreuve.

« La plus grande difficulté sera parfois de le freiner »

Auprès du Parisien ce dimanche, un proche du nouveau numéro 7 parisien s’est livré sur l’état d’esprit de la nouvelle star du PSG. Ce dernier a notamment affirmé qu’il fallait parfois réussir à tempérer les ardeurs de Kvaratskhelia : « Kvara est un tel amoureux du football, a une telle volonté permanente de jouer qu’on n’a pas besoin de le pousser, au contraire, la plus grande difficulté sera parfois de le freiner », confie-t-il.