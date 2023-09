Cette annonce qui va plaire au PSG

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique demande à ses joueurs d'être très agressifs et de presser leurs adversaires dès la perte du ballon. Alors que le Borussia Dortmund va se frotter au club parisien ce mardi en Ligue des Champions, Mats Hummels a avoué que son équipe n'arrivait pas encore à s'en sortir face à des pressings.

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, remercié, la direction du PSG a décidé d'accorder sa confiance à Luis Enrique. Technicien largement porté sur l'attaque, l'Espagnol veut voir ses équipes exercer un pressing agressif à la perte du ballon. Et au PSG, il a donné cette consigne à ses joueurs dès sa signature.

Dortmund en danger face au PSG ?

Alors que le Borussia Dortmund affrontera le PSG au Parc des Princes ce mardi soir en phase de poules de la Ligue des Champions, Mats Hummels a reconnu que son équipe n'était pas encore capable de se sortir des pressings agressifs de ses adversaires. Une bonne nouvelle pour le club emmené par Luis Enrique.

«Nous devons être capables de déjouer le pressing d'un adversaire»