«C'est totalement fou», il a tenté un coup hallucinant au PSG

Amadou Diawara

Lors de son passage au PSG, Thomas Tuchel a replacé son capitaine Marquinhos au milieu de terrain lors de certaines rencontres. Interrogé sur ce choix étonnant, l'actuel coach du Bayern a révélé qu'il avait fait halluciner la direction parisienne, mais qu'il était convaincu que cette option était payante.

Passé par le PSG pendant deux ans et demi (de juillet 2018 à décembre 2020), Thomas Tuchel a tenté des coups particulièrement étonnants à Paris. En effet, le coach allemand a notamment repositionné le capitaine Marquinhos au milieu de terrain.

Tuchel a replacé Marquinhos au PSG

Formé en tant que défenseur central, Marquinhos a parfois évolué dans le coeur du jeu sous la houlette de Thomas Tuchel. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , l'ancien coach du PSG a avoué qu'il en avait fait halluciner plus d'un avec ses coups de poker.

Tuchel a fait halluciner la direction du PSG