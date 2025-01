C’est terminé pour une star du PSG, la terrible annonce

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur du 4ème but du PSG face à Manchester City, Gonçalo Ramos s’est distingué après être entré en jeu. De quoi lui permettre de gagner des points et d’espérer une place de titulaire de la part de Luis Enrique ? Pas sûr. Daniel Riolo a fait une annonce inquiétante à propos de l’avenir du Portugais au PSG.

Une fois n’est pas coutume, Luis Enrique avait décidé d’évoluer sans réel numéro 9 face à Manchester City. Le trio offensif du PSG était ainsi composé de Bradley Barcola, Désiré Doué et Kang-in Lee. Pas de Gonçalo Ramos donc alors qu’il était pourtant disponible. Le Portugais a tout de même fini par entrer en jeu et c’est d’ailleurs lui qui a scellé le succès du PSG en inscrivant le 4ème but parisien.

« Ramos ne sera plus jamais titulaire »

Avec ce but, Gonçalo Ramos retrouvera-t-il une place de titulaire au PSG ? Selon Daniel Riolo, la réponse est non. En effet, au micro de L’After Foot, il a été très clair à propos du Portugais : « Gonçalo Ramos ne sera plus jamais titulaire maintenant. C’est clair et net. Il sera un joker ».

« Si j’étais Ramos… »

Ça risque d’être compliqué à l’avenir pour Gonçalo Ramos au PSG à l’avenir. De quoi impacter l’avenir du Portugais ? Steve Savidan réfléchirait sérieusement à partir à la place de Ramos : « Luis Enrique a complètement manqué de respect à Ramos. Là, il l’a défoncé en place publique, c’est un manque de respect à tel point que si j’étais Ramos, je me poserais la question de devoir rester au PSG ».