«C'est quasiment acté» : Un énorme départ est confirmé au PSG !

Cela fait désormais plusieurs mois que les discussions tournent autour de la discussion d'un nouveau stade pour le PSG. Et alors que deux sites ont été retenus par la direction parisienne, Daniel Riolo révèle que c'est quasiment acté avec Poissy. Désormais, seules les élections municipales pourraient inverser la tendance.
Depuis plusieurs mois, la question du futur stade du PSG fait parler. Le club de la capitale a même mis en compétition deux sites à savoir Massy et Poissy. Et pour Daniel Riolo, la commune des Yvelines tient même désormais la corde en attendant les résultat des élections municipales.
Riolo balance sur le nouveau stade du PSG
« Les élections municipales sont attendus avec impatience. C'est quasiment acté pour Poissy, si jamais ça tourne mal à l'élection municipale à Paris. Et si ça tourne bien, le Parc des Princes montera à 53 000 places et le PSG reste », lâche le journaliste de RMC sur le plateau de l'After Foot, avant de poursuivre.
«C'est quasiment acté»
« Et si ça tourne mal, ils vont à Poissy mais le PSG garde le Parc pour les féminines, la Youth League, les évènements corporates et les concerts. Poissy c'est quasiment acté si ce sont les amis d'Hidalgo qui gagne. Sinon, le Parc sera agrandi à 53 000 places avec un nouveau toit, un musée et une grande boutique dans le stade », ajoute Daniel Riolo.