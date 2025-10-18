«C'est quasiment acté» : Un énorme départ est confirmé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs mois que les discussions tournent autour de la discussion d'un nouveau stade pour le PSG. Et alors que deux sites ont été retenus par la direction parisienne, Daniel Riolo révèle que c'est quasiment acté avec Poissy. Désormais, seules les élections municipales pourraient inverser la tendance.

Depuis plusieurs mois, la question du futur stade du PSG fait parler. Le club de la capitale a même mis en compétition deux sites à savoir Massy et Poissy. Et pour Daniel Riolo, la commune des Yvelines tient même désormais la corde en attendant les résultat des élections municipales.

Riolo balance sur le nouveau stade du PSG « Les élections municipales sont attendus avec impatience. C'est quasiment acté pour Poissy, si jamais ça tourne mal à l'élection municipale à Paris. Et si ça tourne bien, le Parc des Princes montera à 53 000 places et le PSG reste », lâche le journaliste de RMC sur le plateau de l'After Foot, avant de poursuivre.