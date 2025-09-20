«C’est le meilleur du monde» : Le coup légendaire annoncé au PSG !

Encore une fois éblouissant mercredi soir contre l'Atalanta avec à la clé un but magnifique, Nuno Mendes continue de confirmer qu'il est l'une des références à son poste. L'ancien joueur du PSG Grégory Paisley estime même que c'est tout simplement le meilleur latéral gauche du monde.
Très impressionnant la saison dernière, Nuno Mendes surfe sur la même dynamique et a une nouvelle fois livré une grande prestation contre l'Atalanta mercredi soir (4-0). L'international portugais a impressionné tout le monde y compris l'ancien joueur du PSG Grégory Paisley.
«C’est le meilleur latéral gauche du monde»
« C’est le meilleur latéral gauche du monde. Je ne vois pas trop qui d’autre, sinon. Personne, selon moi, ne rivalise aujourd’hui avec lui. Il a énormément progressé sur l’aspect défensif. Je pense qu’il a eu une prise de conscience quand Luis Enrique l’a bridé, laissant Hakimi monter de manière incessante. Il s’est dit qu’il fallait trouver cette rigueur défensive sinon, il aurait moins de libertés dans le jeu. Ça a été un déclic », résume l'ancien joueur du PSG dans les colonnes du Parisien.
«C’est bien simple, je n’ai pas vu autant de qualités depuis Marcelo»
Très impressionné, Grégory Paisley estime même qu'il n'avait jamais vu ça depuis la légende du Real Madrid Marcelo : « C’est bien simple, je n’ai pas vu autant de qualités depuis Marcelo au Real Madrid. Un latéral aussi impactant, buteur, passeur, qui plus est dans les plus grosses rencontres… Il est parti pour marquer une décennie à son poste. Je suis content que le PSG l’ait dans son effectif ».