C’est la fin pour Lucas Chevalier : Panique totale au PSG !

Samedi sur la pelouse de l’AS Monaco, le PSG s’est incliné sur la plus petite des marges (0-1). Mais les Parisiens auraient pu perdre beaucoup plus puisque Lucas Chevalier a eu très chaud sur un tacle très appuyé de Lamine Camara. Après la rencontre, le portier du PSG confirme avoir eu très peur.
Samedi, Lucas Chevalier a échappé au pire. Sèchement taclé par Lamine Camara, le portier du PSG s'est relevé, mais sa cheville a tout de même été touchée. Le milieu de terrain de l'AS Monaco quant à lui n'a pas été expulsé malgré la gravité du tacle. Et après le match, Lucas Chevalier s'est dit chanceux, lui a craint de tout perdre.
Chevalier a eu peur pour sa carrière
« Franchement, ça pourrait aller mieux. Je pense que tout le monde l’a vu : aujourd’hui, ma carrière aurait pu basculer, j’ai eu énormément de chance. Parfois, il y a des gestes qu’il faut éviter, et aujourd’hui, je sais que je vais pouvoir continuer à jouer au football toutes les semaines », lâche-t-il au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.
«Ma carrière aurait pu basculer»
« J'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on méritait beaucoup mieux. Face à une belle équipe comme Monaco, quand vous ne mettez pas les bons ingrédients, c'est difficile d'espérer mieux », ajoute Lucas Chevalier.