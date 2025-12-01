C’est la fin pour Lucas Chevalier : Panique totale au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi sur la pelouse de l’AS Monaco, le PSG s’est incliné sur la plus petite des marges (0-1). Mais les Parisiens auraient pu perdre beaucoup plus puisque Lucas Chevalier a eu très chaud sur un tacle très appuyé de Lamine Camara. Après la rencontre, le portier du PSG confirme avoir eu très peur.

Samedi, Lucas Chevalier a échappé au pire. Sèchement taclé par Lamine Camara, le portier du PSG s'est relevé, mais sa cheville a tout de même été touchée. Le milieu de terrain de l'AS Monaco quant à lui n'a pas été expulsé malgré la gravité du tacle. Et après le match, Lucas Chevalier s'est dit chanceux, lui a craint de tout perdre.

Chevalier a eu peur pour sa carrière « Franchement, ça pourrait aller mieux. Je pense que tout le monde l’a vu : aujourd’hui, ma carrière aurait pu basculer, j’ai eu énormément de chance. Parfois, il y a des gestes qu’il faut éviter, et aujourd’hui, je sais que je vais pouvoir continuer à jouer au football toutes les semaines », lâche-t-il au micro de beIN SPORTS avant de poursuivre.