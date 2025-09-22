C’est du jamais vu, Luis Enrique annonce un «joueur incroyable» au PSG !

Bien qu'il n'ait jamais particulièrement aimé parler de ses joueurs de façon individuelle, Luis Enrique a toutefois pris le temps de s'enflammer pour Nuno Mendes qu'il présente comme le joueur le plus complet qu'il ait entrainé dans sa carrière. Un sacré compliment compte tenu des joueurs que le technicien espagnol a eu sous ses ordres.
Auteur d'une saison dernière exceptionnelle, Nuno Mendes est reparti sur le même base comme en témoigne sa prestation contre l'Atalanta mercredi (4-0). Avant le choc contre l'OM, Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur le rendement de son latéral gauche pour lequel il ne tarit pas d'éloges.
Luis Enrique fan de Nuno Mendes
« C'est le type de joueur qui peut jouer où il veut. Parce que c'est un joueur avec une mentalité incroyable et une qualité technique top, top, top, qualité physique top », lâche l’entraîneur du PSG conférence de presse avant de poursuivre.
«Pour moi, c'est un joueur incroyable»
« Pour moi, c'est un joueur incroyable et il peut défendre n'importe quel joueur face à lui. Et en attaque, il a la qualité d'un joueur attaquant, et un des joueurs les plus complets que j'ai pu entraîner pendant toute ma carrière », ajoute Luis Enrique. Un sacré compliment pour Nuno Mendes.