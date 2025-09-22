C’est du jamais vu, Luis Enrique annonce un «joueur incroyable» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il n'ait jamais particulièrement aimé parler de ses joueurs de façon individuelle, Luis Enrique a toutefois pris le temps de s'enflammer pour Nuno Mendes qu'il présente comme le joueur le plus complet qu'il ait entrainé dans sa carrière. Un sacré compliment compte tenu des joueurs que le technicien espagnol a eu sous ses ordres.

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle, Nuno Mendes est reparti sur le même base comme en témoigne sa prestation contre l'Atalanta mercredi (4-0). Avant le choc contre l'OM, Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur le rendement de son latéral gauche pour lequel il ne tarit pas d'éloges.

Luis Enrique fan de Nuno Mendes « C'est le type de joueur qui peut jouer où il veut. Parce que c'est un joueur avec une mentalité incroyable et une qualité technique top, top, top, qualité physique top », lâche l’entraîneur du PSG conférence de presse avant de poursuivre.