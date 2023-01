C’est confirmé, l’OM fait trembler le PSG

Arthur Montagne

Battu par le Stade Rennais, une semaine après avoir chuté à Lens, le PSG est désormais sous la menace des Sang-et-Or et de l’OM dans la course au titre. Dans cette optique, Daniel Riolo persiste et signe sur la possibilité que les Parisiens ne soient pas champions à l’issue de la saison.

Largement en tête de Ligue 1 après une première saison rondement menée et conclue par une invincibilité, le PSG a laissé filer son avance avec un début d'année plus que poussif. Battus à Lens (1-3), les Parisiens ont de nouveau chuté dimanche, cette fois-ci à Rennes (0-1). Revenus à respectivement 3 et 5 points, le RC Lens et l'OM peuvent donc croire au titre comme l'explique Daniel Riolo.

Evra balance sur Benzema « Certains étaient rageux » pic.twitter.com/WTilecDAjE — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«Ils les ont écrasé genre rouleau compresseur»

« Ce serait une grosse erreur pour l’OM de ne pas penser au titre… Je les vois très bons depuis le mois d’Août, pas depuis quelques semaines seulement… Il y a un fil conducteur, on sait ce que fait cette équipe. Il y a eu quelques échecs mais tu sais ce qu’elle fait sur le terrain. Le. polémiques autour de Payet ou sur de mini tensions ont vite été balayées. Longoria – Tudor ça marche parfaitement bien. Tudor a rapidement eu la main sur son effectif, il a super bien géré. Et exactement comme je les voyais bons au mois d’Août, je les vois bons aujourd’hui, mieux parce qu’en progression. Ils sont dégagés de la Coupe d’Europe, c’est évidemment une mauvaise nouvelle mais tu peux aussi la transformer en positif parce que tu vas jouer qu’un match par semaine et quand tu les vois sur le terrain, face à Lorient, ils les ont écrasé genre rouleau compresseur », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Si le PSG est éliminé on sait comment ça se passe le club s’écroule»