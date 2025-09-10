C’est annoncé, le PSG a perdu «le meilleur joueur du monde»

Transféré du PSG au Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé a rapidement fait taire les doutes cette saison. Avec trois buts en trois matchs de championnat, l’attaquant français s’impose déjà comme le leader offensif tant attendu. Sa prestation impressionne jusqu’aux anciennes gloires du football, dont Michael Owen, ancien Ballon d'Or.
Le départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid a marqué le mercato d'été 2024 Après des années d’attente, la Casa Blanca a enfin accueilli celui qui était comme le visage du projet QSI. Après une saison d'intégration, Mbappé est parti sur des bases solides avec trois buts en trois matches de championnat, et une réalisation sous le maillot de l'équipe de France.
Owen s'enflamme pour Mbappé
Parmi les nombreux observateurs, Michael Owen s’est montré particulièrement dithyrambique au sujet de Mbappé. L’ancien Ballon d’Or a résumé l’impact du Français en quelques mots. Selon lui, personne ne le surpasse actuellement.
« Il peut vous enlever un match »
« C’est le meilleur joueur du monde. Il peut vous enlever un match des mains. Il a la capacité de vous mettre dans l’embarras. S’il vous emmène sur l’aile, un peu de technique, son toucher, sa vitesse, il peut finir, il peut vous enlever un match » a déclaré l'ancien international anglais lors du Rio Ferdinand Presents.