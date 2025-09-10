C’est annoncé, le PSG a perdu «le meilleur joueur du monde»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Transféré du PSG au Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé a rapidement fait taire les doutes cette saison. Avec trois buts en trois matchs de championnat, l’attaquant français s’impose déjà comme le leader offensif tant attendu. Sa prestation impressionne jusqu’aux anciennes gloires du football, dont Michael Owen, ancien Ballon d'Or.

Le départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid a marqué le mercato d'été 2024 Après des années d’attente, la Casa Blanca a enfin accueilli celui qui était comme le visage du projet QSI. Après une saison d'intégration, Mbappé est parti sur des bases solides avec trois buts en trois matches de championnat, et une réalisation sous le maillot de l'équipe de France.

Owen s'enflamme pour Mbappé Parmi les nombreux observateurs, Michael Owen s’est montré particulièrement dithyrambique au sujet de Mbappé. L’ancien Ballon d’Or a résumé l’impact du Français en quelques mots. Selon lui, personne ne le surpasse actuellement.