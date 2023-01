Ce joueur qui a chambré le président du PSG

Thibault Morlain

Depuis 2011 et l’arrivée de QSI au PSG, Nasser Al-Khelaïfi est le président du club de la capitale. Intouchable, le Qatari est figure d’autorité. Cela n’a toutefois pas empêché certains de taquiner Al-Khelaïfi. C’est notamment le cas d’Ezequiel Lavezzi, ancien joueur du PSG, lui qui était connu pour sa folie sur et en dehors des terrains.

A l’instar d’Edinson Cavani, Ezequel Lavezzi avait lui aussi quitté Naples pour le PSG. Un transfert qui s’est réalisé juillet 2012. L’Argentin sera alors resté jusqu’en février 2016 avec le club de la capitale, où il était très apprécié des supporters et de ses coéquipiers. Lavezzi se faisait notamment remarquer par sa folie et Alex, ancien du PSG, a raconté quelques anecdotes à ce sujet.

Le PSG refuse un deal avec un club de Ligue 1 https://t.co/vhQYevHpJw pic.twitter.com/sHLnbfp4mP — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

« Il nous faisait rire »

« Il était dingo. Il n'arrêtait pas de parler, de rigoler, de chambrer. Que ce soit avec le coach ou le président Nasser (Al-Khelaïfi). Il nous faisait rire », a confié Alex pour L’Equipe.

« Il n’avait aucun filtre »