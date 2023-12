Ce joueur du PSG vit un calvaire avec Luis Enrique

Pierrick Levallet

Revenu au PSG cet été, Keylor Navas ne semble pas vraiment avoir d'avenir dans la capitale. Alors que son contrat expire à l'issue de la saison, le gardien de but de 37 ans n'entrerait visiblement pas dans les plans de Luis Enrique. Devancé par Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, l'ancien du Real Madrid vivrait un moment difficile dans la capitale.

Navas vit un cauchemar sous Luis Enrique

Comme le rapporte AS , Keylor Navas ferait preuve d’un grand optimisme concernant sa situation au PSG. Mais le gardien de but de 37 ans vivrait malgré tout un moment difficile avec Luis Enrique. L’entraîneur espagnol semble lui préférer Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Face à cela, Keylor Navas serait conscient de n’avoir plus vraiment d’avenir au PSG et prend son mal en patience en attendant que son calvaire prenne fin.

Son départ du PSG est programmé ?

Ayant eu l’opportunité de se relancer en Arabie Saoudite cet été, Keylor Navas est finalement resté au PSG cet été. Mais après Hugo Ekitike, l’ancien du Real Madrid pourrait bien être le prochain sur la liste des transferts. Son départ semble en tout cas être d’ores et déjà programmé. À suivre...