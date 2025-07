Ce joueur du PSG craque en plein match !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, à l’occasion du quart de finale de la Coupe du monde des Clubs, les joueurs du PSG et du Bayern Munich ont tenu une minute de silence en hommage à Diogo Jota, attaquant de Liverpool ayant perdu la vie ce jeudi. Coéquipier du Portugais en sélection, Nuno Mendes était très affecté sur la pelouse d’Atlanta.

Cette semaine, un terrible drame a eu lieu dans le monde du football. Jeudi, le quotidien espagnol MARCA annonçait avec effroi le décès de Diogo Jota , attaquant de 28 ans évoluant à Liverpool . En vacances en Espagne , l’international Portugais a perdu le contrôle de son véhicule, et est décédé près d’une autoroute, comme son frère, André Silva . Rapidement, plusieurs personnalités du football ont tenu à leur rendre hommage, tout comme certains clubs comme le PSG .

A travers un communiqué officiel, le PSG a affiché son profond soutien à la famille des deux joueurs. « Le Paris Saint-Germain a appris avec une immense tristesse le décès de Diogo Jota et de son frère André. Le Club adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool et à la sélection nationale portugaise. Toutes nos pensées les accompagnent en ce moment tragique », peut-on lire au sein de ce dernier. De nombreuses gerbées de fleurs ont depuis été déposées devant Anfield en hommage à l’attaquant des Reds.

Nuno Mendes ému jusqu’aux larmes

Ce samedi, à l’occasion du quart de finale de la Coupe du monde des Clubs, le PSG et le Bayern Munich ont effectué une minute de silence en hommage à Diogo Jota et André Silva. Tout comme Ruben Neves et João Cancelo la veille, certains internationaux Portugais présents sur la pelouse ont logiquement semblés très affectés lors de cet hommage. Nuno Mendes était même au bord des larmes au moment de la minute de silence.