Catastrophe pour Mbappé, l'entraineur du PSG lâche un terrible aveu

Hugo Chirossel

Si Kylian Mbappé pourrait finalement être dans le groupe pour la réception du Bayern Munich mardi en Ligue des champions, l’attaquant du PSG ne devrait pas être titulaire au coup d’envoi quoi qu'il arrive. Ce qui complique forcément la tâche de Christophe Galtier, qui a avoué que son absence bouleverse ses plans tactiques.

Et si Kylian Mbappé était finalement présent pour la réception du Bayern Munich, mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions ? L’espoir est permis à en croire les informations de L’Équipe , qui indique que l’international français a participé à une partie de la séance collective ce dimanche.

Mbappé veut réaliser l'impossible, ça peut virer à la catastrophe https://t.co/J1FyBXr2g7 pic.twitter.com/WOe131OhOn — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Sans Mbappé, un réel problème de profondeur

Toutefois, le risque de rechute est bien présent pour Kylian Mbappé et Christophe Galtier ne prendra pas de risque. Dans un entretien accordé à Canal+ , avant les défaites contre l’OM (2-1) et l’AS Monaco (3-1), et diffusé dans le Canal Football Club , l’entraîneur du PSG a d’ailleurs avoué que sans l’international français, ses plans sont totalement bouleversés. Cela s'est vu lors des dernières rencontres du club de la capitale, où les Parisiens ont clairement manqué de profondeur dans leur jeu.

« On devra trouver autre chose »