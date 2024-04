Catastrophe pour le PSG, il prévient tout le monde

Alexis Brunet

Le PSG s'est qualifié dernièrement pour les demi-finales de Ligue des champions. Le club de la capitale n'est donc plu qu'à deux matches d'une finale, et donc d'un possible premier titre en C1. Les Parisiens défieront le Borussia Dortmund pour une place en finale, et il ne faut surtout pas qu'ils s'imaginent déjà qualifiés selon Ludovic Giuly, sinon ils courent à la catastrophe.

Le PSG est en demi-finale de Ligue des champions. Les Parisiens ont réussi à se défaire du FC Barcelone, après un quart de finale retour spectaculaire, et ils verront donc de nouveau le dernier carré de C1. Les supporters du club de la capitale se mettent donc à rêver encore un peu plus d'une victoire finale, mais il faudra faire attention.

Le PSG ne doit pas s'imaginer favori

Le PSG défiera le Borussia Dortmund pour une place en finale de Ligue des champions. Certains supporters parisiens estiment leur club favori dans cette double confrontation, et se voient donc déjà en finale. Interrogé par Le Parisien , Ludovic Giuly a tenu à calmer les ardeurs des fans du club de la capitale. Selon l'ancien attaquant, il ne faut pas que le PSG se voit déjà qualifié, car cela pourrait être un piège. « Le voilà, le piège ! Dès qu’on commence à les rendre favoris, les Parisiens sont moins bons. On les voyait favoris à l’aller contre Barcelone au Parc et ils se sont plantés. On les a ensuite critiqués et ils ont été parfaits au retour. Répétez bien aux Parisiens qu’ils seront outsiders contre Dortmund. La chance du PSG cette année, c’est qu’on les voit moins beaux. C’est toujours ce problème de pression difficile à gérer. »

PSG : Il plombe Barcelone et fait son mea culpa ! https://t.co/NMojyntayi pic.twitter.com/o4HZ78Me4S — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

«Gare à l’excès de confiance»