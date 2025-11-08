Cataclysme au PSG, l'annonce cash en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG aura à cœur de se rattraper face à l'OL dimanche en Ligue 1. Le club de la capitale occupe la tête du championnat et malgré les difficultés, les hommes de Luis Enrique semblent avoir l'avantage pour s'imposer au Groupama Stadium. Les Lyonnais, eux, sont dans le dur d'après Loïc Tanzi.

Ce week-end de Ligue 1 se conclura dimanche soir par le match entre l'OL et le PSG. Les Lyonnais réalisent un gros début de saison et jouent aux avant-postes alors que les Parisiens ont souvent lâché quelques points en route ces dernières semaines. Pour Loïc Tanzi, pas de panique à avoir pour ce match : le PSG est au-dessus.

L'OL sans solutions face au PSG ? Défait par le Bayern Munich mardi dernier, le PSG a laissé filer la tête de la Ligue des champions au profit du club allemand. Depuis le début de la saison, Luis Enrique doit composer avec les blessures et certaines équipes de Ligue 1 ont réussi à accrocher le PSG. Pas sûr que ce soit le cas de Lyon en revanche. « Je suis catégorique. Je pense qu'il y a une classe d'écart, même avec les blessés, entre l'OL et le PSG. On voit bien qu'à Lyon, il faut qu'il y ait tout l'effectif pour que l'OL soit performant. Et sur les dernières semaines, on est plutôt sur la pente descendante à Lyon. Je ne dis pas qu'ils vont gagner haut la main le match, mais pour moi ils sont largement favoris de cette confrontation » assure Loïc Tanzi dans L'EQUIPE de Greg.