«Ça n'arrivera jamais» pour un buteur au PSG, l'annonce cash !

Buteur face à Tottenham en Supercoupe d'Europe, Gonçalo Ramos avait l'occasion de marquer de nouveaux points face au FC Nantes. Titularisé par Luis Enrique, le Portugais n'a toutefois pas réussi à trouver le chemin des filets. Auteur d'une performance loin d'être convaincante, Ramos n'a clairement pas tapé dans l'oeil de Pierre Ménès, qui le considère loin d'être au niveau pour prétendre à une place de titulaire au PSG.

Au coeur de certaines rumeurs lors de ce mercato estival, Gonçalo Ramos s'imagine toutefois continuer avec le PSG. Mais avec quel rôle ? Aujourd'hui, le Portugais n'est qu'une doublure de luxe aux yeux de Luis Enrique étant donné que le rôle de numéro 9 est indissociable d'Ousmane Dembélé depuis quelques mois maintenant. Ramos va donc devoir se contenter d'être remplaçant au PSG, ce qui n'est pas pour déplaire à Pierre Ménès.

« Je n’ai rien contre lui, mais... » Sur Youtube, le journaliste sportif s'est confié sur le cas de Gonçalo Ramos et son rôle au PSG. C'est alors que Pierre Ménès a notamment expliqué concernant le Portugais : « Ramos ? Je n’ai rien contre lui, mais je constate encore une fois qu’en étant titulaire à Nantes, il n’a pas marqué même s’il a fait une très belle frappe sur la barre qui ressemblait énormément à celle de Pauleta contre l’OM, qu’il a marqué un but justement refusé. Après c’est vrai qu’il est dans une équipe où il n’est pas servi. Je veux bien considérer que c’est compliqué pour lui ».