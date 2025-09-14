«Ça lui a fait beaucoup de mal», le cauchemar de Mbappé à cause du PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'issue de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a fini par quitter le PSG. Le joueur français a rejoint le club de ses rêves, le Real Madrid, et il a vu dans le même temps que les choses se passaient très bien pour son ancien club. Une situation difficile à vivre pour lui et il a dû subir de nombreuses critiques à la suite de ses performances sur le terrain.

En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu une adaptation difficile. Parti en conflit de la capitale, il a mis du temps avant de retrouver ses esprits. De retour à un niveau largement plus satisfaisant en ce moment, il a subi de plein fouet la réussite du PSG, qui a enfin réussi à décrocher son premier titre en Ligue des champions une fois qu'il est parti.

« Ça lui a fait beaucoup de mal » Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs, le Real Madrid a connu une saison assez décevante, vierge de tout titre majeur. Un paradoxe à côté de l'exploit du PSG. « Tu vois qu’il part du PSG, le PSG remporte la Ligue des champions. Ça lui a fait beaucoup de mal. Le brassard de capitaine en sélection ne l’a pas aidé non plus. Mentalement, ce n’est pas facile » analyse Maxime Chanot, invité de l'After Foot de RMC vendredi.