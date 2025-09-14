«Ça lui a fait beaucoup de mal», le cauchemar de Mbappé à cause du PSG

A l'issue de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a fini par quitter le PSG. Le joueur français a rejoint le club de ses rêves, le Real Madrid, et il a vu dans le même temps que les choses se passaient très bien pour son ancien club. Une situation difficile à vivre pour lui et il a dû subir de nombreuses critiques à la suite de ses performances sur le terrain.
En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu une adaptation difficile. Parti en conflit de la capitale, il a mis du temps avant de retrouver ses esprits. De retour à un niveau largement plus satisfaisant en ce moment, il a subi de plein fouet la réussite du PSG, qui a enfin réussi à décrocher son premier titre en Ligue des champions une fois qu'il est parti.
« Ça lui a fait beaucoup de mal »
Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé dans ses rangs, le Real Madrid a connu une saison assez décevante, vierge de tout titre majeur. Un paradoxe à côté de l'exploit du PSG. « Tu vois qu’il part du PSG, le PSG remporte la Ligue des champions. Ça lui a fait beaucoup de mal. Le brassard de capitaine en sélection ne l’a pas aidé non plus. Mentalement, ce n’est pas facile » analyse Maxime Chanot, invité de l'After Foot de RMC vendredi.
Mbappé de retour
Toujours en conflit avec le PSG, où son départ a laissé des traces, Kylian Mbappé a retrouvé des couleurs depuis. Après cette période difficile, l'attaquant de 26 ans semble prêt à afficher un meilleur niveau. « Ce qui me gênait, c’est qu’il s’est perdu dans sa communication. Mais depuis la fin de la saison dernière, je trouve que Mbappé redevient celui que l’on a aimé, plus souriant, et il rejoue avec ses qualités. C’est le vrai Mbappé, j’espère que ça va durer » poursuit l'international luxembourgeois de 35 ans.