PSG - Rennes : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Leader du championnat, le PSG affrontera Rennes ce dimanche au Parc des Princes, quelques jours après la victoire du club breton face au Milan AC en Ligue Europa. Une prestation qui pourrait bien laisser des traces. Le coup d'envoi de cette rencontre comptant pour la 23ème journée de Ligue 1 sera donnée à 17h05.

Le PSG a la possibilité d'accroître son avance en Ligue 1 et de se rapprocher, un peu plus, d'un nouveau titre de champion de France. Pour cela, le club parisien, qui rendra hommage à Arthur Jorge juste avant le coup d'envoi, devra battre Rennes, qui reste sur une victoire prestigieuse en Ligue Europa face au Milan AC (3-2). Mais les efforts produits jeudi soir pourraient peser sur les organismes bretons.



Malgré la fatigue, cette rencontre promet puisqu'elle oppose deux équipes en pleine forme. Le PSG a la tête en Ligue des champions, mais parvient à faire le job en Ligue 1 grâce à sa puissance de frappe. Mais Rennes présente aussi une dynamique positive. Le club de Julien Stéphan n'a plus perdu en championnat depuis le 9 décembre, et une défaite face à l'AS Monaco.

Rennes va tenter de se rapprocher du podium

Le club breton va tenter d'enchaîner une nouvelle victoire à l'extérieur afin de se rapprocher du podium. Actuellement septième, la formation ne compte que cinq points de retard sur l'OGC Nice, troisième et a la possibilité de confirmer sa bonne forme. Mais le dernier affrontement entre ces deux équipes avaient tourné en faveur du PSG. Les champions de France avaient obtenu les trois points au Roazhon Park le 8 octobre dernier grâce à des buts de Vitinha, Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani.

Marquinhos finalement absent

Ces trois joueurs sont présents sur la feuille de match. Par contre, Marquinhos, touché au mollet, sera préservé. Quant à Nuno Mendes, il est encore trop juste. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient retrouver une place de titulaire.



La composition probable de l’OM : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola



De son côté, Rennes va devoir trouver des solutions pour renforcer son milieu de terrain puisque Enzo Le Fée et Fabian Rieder sont blessés, tandis qu'Azor Matusiwa est suspendu. A noter aussi l'absence du latéral gauche Mahamadou Nagida. Victime d'un cambriolage, Benjamin Bourigeaud pourrait débuter sur le banc.



La composition probable de Rennes : Mandanda - G.Doué, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Doué, Gouiri, Kalimuendo, Terrier

