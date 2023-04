Bouleversement historique au PSG, le Qatar se fait attaquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Parc des Princes reste indissociable du PSG. Pourtant, le club parisien envisage un déménagement au Stade de France, situé à Saint-Denis. Une décision, qui fait suite au refus de la Mairie de Paris de vendre l'enceinte. Pour Daniel Riolo, un départ du Parc des Princes serait vécu comme une catastrophe pour de nombreux supporters de la formation.

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le PSG compte envoyer un dossier pour racheter le Stade de France selon les informations de L'Equipe . Autrement dit, le club parisien pourrait bien quitter le Parc des Princes en raison du refus de la Mairie de Paris de le céder. Sur Twitter, Daniel Riolo n'a pas caché sa colère.

Le PSG se lance dans une revolution historique a 647M€ https://t.co/PbCMwzYQyD pic.twitter.com/67u4Erdrg9 — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« Quelle horreur »

« Donc le PSG se prépare à aller au Stade de France… et la Mairie de Paris pousse le Paris FC au Parc… J’ai cru toute ma vie a l’idée qu’on ne pouvait jamais couper avec son club… les Qataris vont réussir ça. Changer l’ADN d’un club et même le public …Quelle horreur » a confié le chroniqueur de l' After Foot.

« Hâte de voir comment ils rempliront le Stade de France »